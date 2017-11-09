Столичные правоохранители обнаружили гранату и самодельное взрывное устройство

Как сообщается, во время отработки Святошинского района в рамках операции “Оружие и взрывчатка” около 22:30 на Кольцевой дороге группа быстрого реагирования полиции обратили внимание на автомобиль “Шевроле”: только в салоне машины заметили служебное авто, выбросили что-то на улицу. Впоследствии оказалось, что это — предметы, похожие на гранаты. Полицейские остановили “Шевроле” вместе с 43-летним водителем и двумя пассажирами, 1987 и 1974 рождения.

“Специалисты-взрывотехники на месте происшествия изъяли гранату РГД-5 с вкрученным жаром УЗРГМ и самодельное взрывное устройство ”Хацабка“, который состоит из выстрела и запала. Подозрительные предметы направили на экспертизу”, — отметили в полиции.

В вижомстви отметили, что следственно-оперативная группа задокументировала правонарушения. Уголовное производство начали по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

“Правоохранители проводят следственные (розыскные) действия, чтобы установить, где злоумышленники взяли и с какой целью хранили взрывчатые предметы. Им грозит до семи лет заключения”, — добавили в полиции.

Как сообщал УНН, в Киеве полиция задержала мужчину с гранатой.