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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 17380 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 34126 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 45058 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 50693 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 46110 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 91798 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99486 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
В Донецкой области в жилом секторе произошел взрыв неизвестного предмета

В Донецкой области в жилом секторе произошел взрыв неизвестного предмета

Киев  •  УНН

 • 9803 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В результате взрыва повреждено помещение салона красоты и окна жилой многоэтажки. Об это сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

"Сегодня вечером в Константиновский отделения полиции поступило сообщение от владелицы салона красоты о взрыве, который прогремел рядом с помещением в момент когда она выходила на улицу", - сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

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Предварительно установлено, что взорвалась граната РГД-5, жертв и пострадавших нет. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 "хулиганство" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Днепровском районе Киева в результате взрыва гранаты в жилом доме погиб 24-летний мужчина.

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