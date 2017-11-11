В Донецкой области в жилом секторе произошел взрыв неизвестного предмета
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В результате взрыва повреждено помещение салона красоты и окна жилой многоэтажки. Об это сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
"Сегодня вечером в Константиновский отделения полиции поступило сообщение от владелицы салона красоты о взрыве, который прогремел рядом с помещением в момент когда она выходила на улицу", - сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
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Предварительно установлено, что взорвалась граната РГД-5, жертв и пострадавших нет. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 "хулиганство" Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Днепровском районе Киева в результате взрыва гранаты в жилом доме погиб 24-летний мужчина.