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У Харкові в аптеці вибухнула граната

У Харкові в аптеці вибухнула граната

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Харківські поліцейські встановлюють обставини вибуху в одній із аптек міста, передає УНН з посиланням на повідомлення поліції Харківщини на сторінці у Facebook. 

Зазначається, що інформація надійшла до чергової частини Московського відділу поліції сьогодні о 4:00 від працівників муніципальної охорони.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група відділу та фахівці вибухотехнічного управління харківської поліції. Встановлено, що невідомі розбили скло в аптеці та кинули в приміщення невідомий предмет, попередньо гранату. В результаті дій зловмисників стався вибух", - наголосили в прес-службі.

Зазначається, що зібрані речові докази направлені на експертизу. Факт пригоди внесений до Журналу єдиного обліку. Вирішується питання щодо кваліфікації даної події за Кримінальним кодексом України.

Як повідомляв УНН, на Донеччині у житловому секторі стався вибух невідомого предмету.

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