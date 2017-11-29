У Харкові в аптеці вибухнула граната
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Харківські поліцейські встановлюють обставини вибуху в одній із аптек міста, передає УНН з посиланням на повідомлення поліції Харківщини на сторінці у Facebook.
Зазначається, що інформація надійшла до чергової частини Московського відділу поліції сьогодні о 4:00 від працівників муніципальної охорони.
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група відділу та фахівці вибухотехнічного управління харківської поліції. Встановлено, що невідомі розбили скло в аптеці та кинули в приміщення невідомий предмет, попередньо гранату. В результаті дій зловмисників стався вибух", - наголосили в прес-службі.
Зазначається, що зібрані речові докази направлені на експертизу. Факт пригоди внесений до Журналу єдиного обліку. Вирішується питання щодо кваліфікації даної події за Кримінальним кодексом України.
Як повідомляв УНН, на Донеччині у житловому секторі стався вибух невідомого предмету.