В Харькове расследуют возможные пытки детей во время съемок фильма
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Прокуратура начала уголовное производство относительно возможных пыток несовершеннолетних, вероятно, из числа детей-сирот, во время съемок фильма. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Ювенальные прокуроры прокуратуры Харьковской области зарегистрировали уголовные производства по фактам пыток, а также изготовления или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 УК Украины). По результатам анализа данных из сети Интернет, выявлены факты, которые могут свидетельствовать о нарушении прав и свобод детей и интересов государства в сфере охраны детства во время съемок кинофильма "ДАУ.Дегенерация" на территории города Харькова", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, "несовершеннолетним, вероятно из числа детей-сирот, группой лиц в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или моральное страдание путем насильственных действий".
"Кроме того, с обнародованных кадров фильма следует, что видео, из которого получены эти изображения, может иметь признаки произведения, пропагандирующего культ насилия и жестокости или дискриминации", - добавили в прокуратуре.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственное управление Главного управления Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством ювенальных прокуроров прокуратуры области.
Напомним, из-за пыток воспитанников реабилитационного центра перед судом предстанут два воспитатели.