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У Харкові розслідують можливе катування дітей під час зйомок фільму

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо можливого катування неповнолітніх, вірогідно, з числа дітей-сиріт, під час зйомок кінофільму. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Ювенальні прокурори прокуратури Харківської області зареєстрували кримінальні провадження за фактами катування, а також виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 КК України). За результатами аналізу даних з мережі Інтернет, виявлено факти, які можуть свідчити про порушення прав і свобод дітей та інтересів держави у сфері охорони дитинства під час зйомок кінофільму "ДАУ.Дегенерація" на території міста Харкова", - йдеться у повідомленні.

За інформацію правоохоронців, "неповнолітнім особам, вірогідно з числа дітей-сиріт, групою осіб у процесі кіновиробництва могли бути заподіяні фізичний біль або моральне страждання шляхом насильницьких дій".

"Крім того, із оприлюднених кадрів фільму вбачається, що відео, з якого отримані ці зображення, може мати ознаки твору, що пропагує культ насильства і жорстокості або дискримінації", - додали у прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче управління Головного управління Нацполіції в Харківській області за процесуального керівництва ювенальних прокурорів прокуратури області.

Нагадаємо, через катування вихованців реабілітаційного центру перед судом постануть два вихователі.

Українські Національні Новини

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