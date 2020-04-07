Катування вихованців реабілітаційного центру: перед судом постануть два вихователя
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох вихователів Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Малиновському районі Одеси , яких підозрюють у невиконанні обов’язків щодо охорони життя та здоров’я вихованців. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Прокурори прокуратури Одещини скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох вихователів Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Малиновському районі Одеси за фактом невиконання професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх внаслідок недбалого до них ставлення (ч. 2 ст. 137 КК України).
Так, за даними слідства, наприкінці липня 2019 року у приміщенні дитячого реабілітаційного центру один із співробітників охоронного агентства, які прибули до Центру за викликом вихователя, знущався та побив двох вихованців.
"Правоохоронці з’ясували, що вихователі закладу у цей час залишили неповнолітніх без нагляду, чим фактично не вжили передбачених дій щодо їх охорони від фізичного та психологічного насильства", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, до суду скеровано справу щодо підозрюваного у катуванні вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Малиновському районі Одеси.
Як повідомляв УНН, правоохоронці почали розслідування інформації щодо порушення прав вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації на Одещині.