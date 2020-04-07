Пытки воспитанников реабилитационного центра: перед судом предстанут два воспитателя
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух воспитателей Центра социально-психологической реабилитации детей в Малиновском районе Одессы, которых подозревают в невыполнении обязанностей по охране жизни и здоровья воспитанников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Прокуроры прокуратуры Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении двух воспитателей Центра социально-психологической реабилитации детей в Малиновском районе Одессы по факту невыполнения профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного к ним отношения (ч. 2 ст. 137 УК Украины).
Так, по данным следствия, в конце июля 2019 года в помещении детского реабилитационного центра один из сотрудников охранного агентства, которые прибыли в Центр по вызову воспитателя, издевался и избил двух воспитанников.
"Правоохранители выяснили, что воспитатели учреждения в это время оставили несовершеннолетних без присмотра, чем фактически не приняли предусмотренных действий по их охране от физического и психологического насилия", - отмечается в сообщении.
Напомним, в суд направлено дело в отношении подозреваемого в истязании воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей в Малиновском районе Одессы.
Как сообщал УНН, правоохранители начали расследование информации о нарушении прав воспитанников Центра социально-психологической реабилитации в Одесской области.