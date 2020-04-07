Пытки воспитанников реабилитационного центра: перед судом предстанут два воспитателя

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух воспитателей Центра социально-психологической реабилитации детей в Малиновском районе Одессы, которых подозревают в невыполнении обязанностей по охране жизни и здоровья воспитанников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.