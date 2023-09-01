В Харькове "Первый звонок" провели в метро: как это было

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“В добрый путь, дорогие школьники! Жду того времени, когда общегородскую линейку мы проведем вместе на Майдане Свободы!” — написал Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

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По данным местных СМИ общегородскую линейку в Харькове в этом году провели в подземном переходе станции метро “Майдан Конституции”. На празднике традиционно собрали 200 самых успешных выпускников города и 200 первоклассников из всех районов Харькова.

За порядком на празднике следили ГСЧС, СБУ и Нацполиция.

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Непосредственно в метрополитене в этом году будут учиться более 1000 харьковских школьников. Об этом накануне заявили в городском департаменте образования. По данным руководительницы ведомства Ольги Деменко, учебные кабинеты с рекуперацией воздуха и шумоизоляцией обустроили на станциях “Победа”, “Университет”, “Метростроителей”, “Тракторный завод” и "Академика Павлова.

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Всего сформировали 60 классов, 23 из которых — первоклассники. Директор департамента отметила, что в резерве есть еще восемь классов, и набор на обучение офлайн будет продолжаться целый год