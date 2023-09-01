Кличко: з 1 вересня запрацювали всі столичні школи, більшість – очно

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1 вересня всі 420 столичних шкіл розпочали свою роботу, а абсолютна більшість з них – в очному форматі, повідомив мер.

Навчатися офлайн пішли 240 тисяч школярів – це в 2,5 рази більше, ніж минулого року.

У 2022 році тільки 94 тисячі батьків вирішили відправити дітей на очне навчання. Також цьогоріч у школи Києва пішли майже 25 тисяч першокласників, що близько до показників довоєнних років.

Крім того, Кличко зазначив, що 417 шкіл із 420 мають укриття, в яких вдалось забезпечити майже 190 тисяч місць.

«Вітаю всіх школярів, їх батьків та освітян з початком нового навчального року. Нехай він буде нетривожним і цікавим!», - додав мер.

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