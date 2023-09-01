Кличко: с 1 сентября заработали все столичные школы, большинство - очно

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. С началом учебного года в Киеве заработало 420 школ, которые посещают 240 тысяч школьников. Желающих учиться офлайн гораздо больше, чем в прошлом году, сообщил в своем Telegram – канале мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

Детали

1 сентября все 420 столичных школ начали свою работу, а абсолютное большинство из них – в очном формате, сообщил мэр.

Учиться офлайн пошли 240 тысяч школьников – это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

В 2022 году только 94 тысячи родителей решили отправить детей на очное обучение. Также в этом году в школы Киева пошли почти 25 тысяч первоклассников, что близко к показателям довоенных лет.

Кроме того, Кличко отметил, что 417 школ из 420 имеют укрытия, в которых удалось обеспечить почти 190 тысяч мест.

«Поздравляю всех школьников, их родителей и педагогов с началом нового учебного года. Пусть он будет нетревожным и интересным!», - добавил мэр.

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