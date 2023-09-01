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У Харкові “Перший дзвоник” провели у метро: як це було

Київ • УНН

 • 3940604 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Харкові свято “Першого дзвоника” для школярів провели у метрополітені. Відео зі шкільної лінійки опублікував у телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов, передає УНН.

Цитата

“У добру путь, дорогі школярі! Чекаю на той час, коли загальноміську лінійку ми проведемо разом на Майдані Свободи!” — написав Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.

Деталі

За даними місцевих ЗМІ загальноміську лінійку у Харкові цьогоріч провели у підземному переході станції метро “Майдан Конституції”. На святі традиційно зібрали 200 найуспішніших випускників міста та 200 першокласників із усіх районів Харкова.

За порядком на святі стежили ДСНС, СБУ та Нацполіціія.

Додатково

Безпосередньо у метрополітені цьогоріч навчатимуться понад 1000 харківських школярів. Про це напередодні заявили у міському департаменті освіти. За даними очільниці відомства Ольги Деменко, навчальні кабінети з рекуперацією повітря та шумоізоляцією облаштували на станціях “Перемога”, “Університет”, “Метробудівників”, “Тракторний завод” та "Академіка Павлова.

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Всього сформували 60 класів, 23 з яких — першокласники. Директор департаменту зазначила, що в резерві є ще вісім класів, і набір на навчання офлайн триватиме цілий рік

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