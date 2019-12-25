В Харькове неизвестные взорвали банкомат
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Киевском районе города Харьков, неизвестные взорвали банкомат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
“Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в помещении банка на первом этаже пятиэтажного дома. В ходе проведения осмотра полицейские установили, что в середине банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства”, - говорится в сообщении.
Так, событие произошло 25 декабря около 3.28 на улице Академика Волкова. В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма похищенных средств устанавливается.
Следственным информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и лица, причастные к происшествия устанавливаются.
Как ранее сообщал УНН, осенью на столичной Русановке взорвали отделение “Ощадбанка”.