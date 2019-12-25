У Харкові невідомі підірвали банкомат
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. У Київському районі міста Харків, невідомі підірвали банкомат. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
“Невідомі підірвали банкомат, розташований в приміщенні банку на першому поверсі п’ятиповерхового будинку. В ході проведення огляду поліцейські встановили, що в середині банкомату стався вибух саморобного вибухового пристрою”, — йдеться у повідомленні.
Так, подія сталася 25 грудня близько 3.28 на вулиці Академіка Волкова. В результаті події ніхто з громадян не постраждав. Сума викрадених коштів встановлюється.
Слідчим інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ч.5 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Обставини та особи, причетні до події встановлюються.
Як раніше повідомляв УНН, восени на столичній Русанівці підірвали відділення “Ощадбанку”.