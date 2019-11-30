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У Києві підірвали відділення банку: вулицю засипало банкнотами

У Києві підірвали відділення банку: вулицю засипало банкнотами

Київ • УНН

 • 36133 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. На столичній Русанівці підірвали відділення “Ощадбанку”. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у відділ комунікацій ГУНП у місті Київ.

На запитання журналіста, чи дійсно на Русанівці підірвали відділення “Ощадбанку” у поліції зазначили: “Так, дійсно така подія була”.

Як повідомляють очевидці із місця події, вулицю на якій сталася подія, засипало грошима. Після підриву відділення банку зловмисники викрали гроші.

Нагадаємо, у місті Первомайське Харківської області невідомі особи підрвали банкомат і викрали певну суму коштів.

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