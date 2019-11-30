В Киеве взорвали отделение банка: улицу засыпало банкнотами
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. На столичной Русановке взорвали отделение "Ощадбанка". Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в городе Киев.
На вопрос журналиста, действительно ли на Русановке взорвали отделение "Ощадбанка" в полиции отметили: "Да, действительно такое событие было".
Как сообщают очевидцы с места происшествия, улицу на которой произошло событие, засыпало деньгами. После подрыва отделение банка злоумышленники похитили деньги.
Напомним, в городе Первомайское Харьковской области неизвестные взорвали банкомат и похитили определенную сумму денег.