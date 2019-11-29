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На Харківщині невідомі підірвали банкомат

На Харківщині невідомі підірвали банкомат

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У місті Первомайське Харківської області невідомі особи підрвали банкомат і викрали певну суму коштів. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Повідомлення про те, що на вулиці Світанковій у місті Первомайському стався вибух банкомату, надійшло до районної поліції 29 листопада о 02:59. 

На місце виїжджала група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, керівництво Первомайського відділу поліції, співробітники місцевої прокуратури, експерти, працівники кінологічного Центру та вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області, пересувна криміналістична лабораторія. 

Під час огляду фахівці встановили, що невідомі підірвали банкомат і скоїли крадіжку чотирьох касет з грошима. 

Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Первомайського відділу поліції. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст.185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. 

На даний час поліцейськими вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння злочину. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Дніпрі в ході спецоперації затримали групу підривників банкоматів.

Українські Національні Новини

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