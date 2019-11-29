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В Харьковской области неизвестные взорвали банкомат

В Харьковской области неизвестные взорвали банкомат

Киев  •  УНН

 • 20190 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В городе Первомайское Харьковской области неизвестные взорвали банкомат и похитили определенную сумму денег. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Сообщение о том, что на улице Свитанковой в городе Первомайском произошел взрыв банкомата, поступило в районную полицию 29 ноября в 2:59.

На место выезжала группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, руководство Первомайского отдела полиции, сотрудники местной прокуратуры, эксперты, работники кинологического центра и взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области, передвижная криминалистическая лаборатория.

При осмотре специалисты установили, что неизвестные взорвали банкомат и совершили кражу четырех кассет с деньгами.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Первомайского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст.185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полицейскими принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Днепре в ходе спецоперации задержали группу подрывников банкоматов.

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