В Харьковской области неизвестные взорвали банкомат
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В городе Первомайское Харьковской области неизвестные взорвали банкомат и похитили определенную сумму денег. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Сообщение о том, что на улице Свитанковой в городе Первомайском произошел взрыв банкомата, поступило в районную полицию 29 ноября в 2:59.
На место выезжала группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, руководство Первомайского отдела полиции, сотрудники местной прокуратуры, эксперты, работники кинологического центра и взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области, передвижная криминалистическая лаборатория.
При осмотре специалисты установили, что неизвестные взорвали банкомат и совершили кражу четырех кассет с деньгами.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Первомайского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст.185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время полицейскими принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления. Следственные действия продолжаются.
Напомним, в Днепре в ходе спецоперации задержали группу подрывников банкоматов.