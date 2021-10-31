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В Харькове на избирательном участке женщина фотографировала свой бюллетень

Киев • УНН

 • 20728 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Харькове ОПОРА зафиксировала фотографирование бюллетеня. Женщина сказала, что это требование руководства, сообщает УНН.

В Харькове на избирательном участке женщина фотографировала свой бюллетень

Подробности

В Харькове на избирательном участке №631543 по ул. Архитектора Алешина 9 наблюдательница ОПОРЫ зафиксировала фотографирование бюллетеня.

После инцидента наблюдатель и руководитель УИК подошли к кабинке и спросили у женщины, что она сфотографировала, и сообщили ей, что такие действия являются нарушением.

На вопрос женщина ответила, что это требование ее руководства: "Столбового Павла Ивановича - руководителя проекта "Карточка харьковчанина"".

После того, как фотографии удалили, женщина ушла с участка. Наблюдательница ОПОРЫ вызвала на участок полицию, поскольку были выявлены признаки препятствования свободному осуществлению гражданином своего избирательного права.

ОПОРА связалась с директором КУ "Офис реформ Харькова" Павлом Столбовым. Он прокомментировал, что не давал никаких указаний и предположил, что это может быть провокация.

Согласно ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Украины препятствование свободному осуществлению гражданином своего избирательного права наказываются ограничением свободы сроком до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Фотосъемка бюллетеней не составляет отдельного состава административного или уголовного преступления. Однако фотографирование избирательных бюллетеней часто используется как доказательство подтверждения своего волеизъявления при применении противоправных схем подкупа избирателей, поэтому полиция реагирует на соответствующие действия в целях проверки целей и мотивов такого фотографирования.

Напомним, что 31 октября в Харькове проходят внеочередные выборы харьковского городского головы, назначенные в связи со смертью Геннадия Кернеса. Явка на выборах крайне низкая. Как стало известно УНН, в штабе одного из кандидатов рассматривают возможность подвоза "своих" избирателей.

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