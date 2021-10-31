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У Харкові на виборчій дільниці жінка фотографувала свій бюлетень

Київ • УНН

 • 20728 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Харкові ОПОРА зафіксувала фотографування бюлетеня. Жінка сказала, що це вимога керівництва, повідомляє УНН.

У Харкові на виборчій дільниці жінка фотографувала свій бюлетень

Деталі

У Харкові на виборчій дільниці № 631543 по вул. Архітектора Альошина 9 спостерігачка ОПОРИ зафіксувала фотографування бюлетеня.

Після інциденту спостерігачка та керівник ДВК підійшли до кабінки та запитали у жінки, що саме вона сфотографувала, та повідомили їй, що такі дії є порушенням.

На запитання жінка відповіла, що це вимога її керівництва: “Столбового Павла Івановича — керівника проекту „Картка харків’янина“”.

Після того, як фотографії видалили, жінка пішла з дільниці. Спостерігачка ОПОРИ викликала на дільницю поліцію, адже було виявлено ознаки перешкоджанню вільному здійсненню громадянином свого виборчого права.

ОПОРА зв’язалася з директором КУ “Офіс реформ Харкова” Павлом Столбовим. Він прокоментував, що не надавав жодних вказівок, та припустив, що це може бути провокація.

Відповідно до ч. 1 ст. 157 Кримінального кодексу України перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

Фотографування бюлетенів не становить окремого складу адміністратитивного або кримінального правопорушення. Однак фотографування виборчих бюлетенів часто використовується як доказ підтвердження свого волевиявлення при застосуванні протиправних схем підкупу виборців, тому поліція реагує на відповідні дії з метою перевірки мети та мотивів такого фотографування.

Нагадаємо, що 31 жовтня у Харкові відбуваються позачергові вибори харківського міського голови, які були призначені у зв’язку зі смертю Геннадія Кернеса. Явка на виборах вкрай низька. Як стало відомо УНН, в штабі одного з кандидатів розглядають можливість підвозу “своїх” виборців.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Харкові Терехов за допомогою подарунків заманює виборців на дільниці

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