В Харькове экс-охранник нардепа устроил стрельбу в ресторане, его забили до смерти

Инцидент произошел на ул. Ярослава Мудрого, 21.

По предварительным данным, мужчина стрелял из зарегистрированного на него пистолета ФОРТ 12. Посетители начали разбивать бутылки об него, от полученных травм мужчина скончался.

Погибшему на вид 35-40 лет. По предварительной информации, он был охранником народного депутата Дмитрия Шенцева.

Напомним, в центре Запорожья мужчина стрелял в молодую женщину.