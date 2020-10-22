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У центрі Запоріжжя чоловік стріляв у молоду жінку

У центрі Запоріжжя чоловік стріляв у молоду жінку

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У центрі Запоріжжя чоловік наніс молодій жінці вогнепальну рану. Його затримали, вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Запорізької області.

“У середмісті патрульний наряд за допомогою громадян, затримав озброєного зловмисника, який на ґрунті конфлікту, спричинив знайомій дівчині вогнепальне поранення. Триває досудове розслідування за фактом хуліганства”, — йдеться у повідомленні.

Подія сталася 21 жовтня близько 21-ї годині в центрі міста на бульварі Шевченка. Військовослужбовці чергового патруля почули постріли і побігли на місце, де пролунали звуки. Громадяни повідомили їм, що чоловік із пістолета стріляв у жінку та вказали напрямок, в якому він намагався втекти. Патрульні наздогнали зловмисника, він чинив активний опір і не випускав з рук предмет, схожий на пістолет, спрямовуючи в бік правоохоронців. Один з громадян вибив з рук хулігана зброю і допоміг нацгвардійцям одягти йому кайданки.

Порушником виявився раніше судимий чоловік 1973 року народження. Він знаходився в стані алкогольного сп’яніння і пояснив, що здійснив кілька пострілів в бік потерпілої на ґрунті конфлікту і неприязних відносин.

“На місті працівники поліції вилучили револьвер під патрон Флобера „Stalker“. Потерпілу жінку 1993 року народження з вогнепальним пораненням ноги доправили до лікарні, де після надання допомоги відпустили додому. Слідчим Вознесенівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ. Правопорушника поліцейські затримали в порядку ст.208 КпК України. Вирішується питання повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Херсоні на набережній парку “Слави” стріляли у чоловіка.

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