В центре Запорожья мужчина стрелял в молодую женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В центре Запорожья мужчина нанес молодой женщине огнестрельное рану. Его задержали, решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.
"В центре патрульный наряд с помощью граждан, задержал вооруженного злоумышленника, который на почве конфликта, нанес знакомой девушке огнестрельное ранение. Продолжается досудебное расследование по факту хулиганства", - говорится в сообщении.
Происшествие произошло 21 октября около 21.00 в центре города на бульваре Шевченко. Военнослужащие очередного патруля услышали выстрелы и побежали на место, где прозвучали звуки. Граждане сообщили им, что мужчина из пистолета стрелял в женщину и указали направление, в котором он пытался скрыться. Патрульные догнали злоумышленника, он оказал активное сопротивление и не выпускал из рук предмет, похожий на пистолет, направляя в сторону правоохранителей. Один из граждан выбил из рук хулигана оружие и помог нацгвардийцям одеть ему наручники.
Нарушителем оказался ранее судимый мужчина 1973 года рождения. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и пояснил, что совершил несколько выстрелов в сторону потерпевшей на почве конфликта и неприязненных отношений.
"На месте работники полиции изъяли револьвер под патрон Флобера"Stalker". Пострадавшую женщину 1993 года рождения с огнестрельным ранением ноги доставили в больницу, где после оказания помощи отпустили домой. Следственным Вознесеновского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК. Правонарушителя полицейские задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.
Напомним, в Херсоне на набережной парка "Славы" стреляли в мужчину.