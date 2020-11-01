У Харкові ексохоронець нардепа влаштував стрілянину в ресторані, його забили до смерті

Інцидент стався на вул. Ярослава Мудрого, 21.

За попередніми даними, чоловік стріляв з зареєстрованого на нього пістолета ФОРТ 12. Відвідувачі почали розбивати пляшки об нього, від отриманих травм чоловік помер.

Загиблому на вигляд 35-40 років. За попередньою інформацією, він був охоронцем народного депутата Дмитра Шенцева.

Нагадаємо, у центрі Запоріжжя чоловік стріляв у молоду жінку.