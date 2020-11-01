У Харкові ексохоронець нардепа влаштував стрілянину в ресторані, його забили до смерті
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Харкові під ранок неділі, 1 листопада, в ресторані чоловік, який був охоронцем одного з народних депутатів, влаштував стрілянину. Відвідувачі у відповідь забили його пляшками до смерті. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Інцидент стався на вул. Ярослава Мудрого, 21.
За попередніми даними, чоловік стріляв з зареєстрованого на нього пістолета ФОРТ 12. Відвідувачі почали розбивати пляшки об нього, від отриманих травм чоловік помер.
Загиблому на вигляд 35-40 років. За попередньою інформацією, він був охоронцем народного депутата Дмитра Шенцева.
Нагадаємо, у центрі Запоріжжя чоловік стріляв у молоду жінку.