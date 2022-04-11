В Харькове оккупанты разбросали мины замедленного действия

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"Мы зафиксировали активное использование оккупантами мин отложенного действия. Они не срабатывают сразу, только тогда, когда их заденет человек или сработает другой фактор движения. Поэтому еще более опасны. Просим граждан быть крайне осторожными, не подходить к объектам, держаться подальше и по возможности спрятаться в укрытие. Не пытайтесь самостоятельно ликвидировать взрывные предметы, сразу звоните 101", — отметил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Детали

Александровский проспект в Харькове перекрыли между бульваром Богдана Хмельницкого и улицей Пожарского. Примерно в 1:00 оккупанты дистанционно забросили туда мины замедленного действия. Боеприпасы на таймере и могут взорваться в любой момент.

Спасатели и полиция оцепили квартал и пытаются заставить людей не выходить на улицу, чтобы обезопасить территорию и начать разминирование.

Как отметили, снаряды взрываются хаотично, однако люди все равно пытаются выйти на улицу. Мины разбросаны во дворах жилых двухэтажек на самом проспекте Александровский.

Напомним

За сутки российские оккупанты нанесли примерно 66 ударов по Харьковской области. Погибло 11 человек, среди них семилетний ребенок.