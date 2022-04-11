За добу окупанти завдали 66 ударів по Харківщині: загинуло 11 людей, серед них дитина

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"За добу російські війська нанесли близько 66 ударів із артилерії, мінометів, РСЗВ", — написав Синєгубов.

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Рашисти стріляли по таких районах Харківщини: Салтівка, П’ятихатки, Холодна Гора, Пісочин, Золочів, Балаклія, Дергачі. Рятувальники ліквідовували пожежі у будинках, складських приміщеннях та іншій цивільній інфраструктурі.

Внаслідок обстрілів постраждали цивільні — 11 загиблих, серед них — семирічна дитина, 14 поранених.

Окрім того, в області зафіксовано активність ворожих розвідувальних літальних апаратів. За добу ЗСУ знищили російський "Орлан".

Нагадаємо

10 квітня Олег Синєгубов повідомив, що підстав для масової евакуації жителів Харкова на сьогодні немає, захисники міцно тримають оборону міста.