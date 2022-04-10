Підстав для масової евакуації жителів Харкова немає – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Підстав для масової евакуації жителів Харкова на сьогодні немає, захисники міцно тримають оборону міста. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"На сьогодні підстав для масової евакуації жителів міста Харків немає. Наші Збройні Сили міцно тримають оборону Харкова, ми повністю володіємо ситуацією", - повідомив Синєгубов.
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Водночас, зі слів очільника ОВА, по області проводиться евакуацію з Лозової та Барвінкового.
Також він повідомив, що рашистські сили знову атакують мирне насення. Зокрема, вдень у неділю окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру Балаклії, Пісочина, були сильні обстріли у Золочеві, Дергачах.
"На жаль, є загиблі та поранені серед мирних жителів. Станом на зараз відомо про 11 постраждалих, загинули 10 людей, серед них - 1 дитина", - сказав Синєгубов.
З його слів, найгарячішою точкою в області залишається Ізюм.
"Там наша армія має успіхи, вночі ЗСУ знищили колону ворожих танків та тримає позиції, не дозволяючи перенаправити великі сили до Луганської та Донецької областей", - додав очільник ОВА.
Нагадаємо
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на сьогодні існує ймовірність активізації бойових дій за місто Харків.