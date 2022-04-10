Оснований для массовой эвакуации жителей Харькова нет - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Оснований для массовой эвакуации жителей Харькова на сегодня нет, защитники держат оборону города. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"На сегодня оснований для массовой эвакуации жителей города Харьков нет. Наши Вооруженные Силы крепко держат оборону Харькова. Мы полностью владеем ситуацией", - сообщил Синегубов.
Детали
В то же время, по словам главы ОВА, по области проводится эвакуация из Лозовой и Барвенково.
Также он сообщил, что рашистские силы вновь атакуют мирное насение. В частности, днем в воскресенье оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру Балаклеи, Песочина, были сильные обстрелы в Золочеве, Дергачах.
"К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. По состоянию на сейчас известно о 11 пострадавших, погибли 10 человек, среди них - 1 ребенок", - сказал Синегубов.
Из его слов, самой горячей точкой в области остается изюм.
"Там наша армия имеет успехи, ночью ВСУ уничтожили колонну вражеских танков и держит позиции, не позволяя перенаправить большие силы в Луганскую и Донецкую области", - добавил глава ОВА.
Напомним
По информации Генерального штаба ВСУ, на сегодня существует вероятность активизации боевых действий за город Харьков.