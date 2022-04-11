За сутки оккупанты нанесли 66 ударов по Харьковской области: погибли 11 человек, среди них ребенок

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"За сутки российские войска нанесли около 66 ударов из артиллерии, минометов, РСЗО", — написал Синегубов.

Детали

Рашисты стреляли по таким районам Харьковской области: Салтовка, Пятихатки, Холодная Гора, Песочин, Золочев, Балаклея, Дергачи. Спасатели ликвидировали пожары в домах, складских помещениях и другой гражданской инфраструктуре.

В результате обстрелов пострадали гражданские — 11 погибших, среди них — семилетний ребенок, 14 раненых.

Кроме того, в области зафиксирована активность вражеских разведывательных летательных аппаратов. За сутки ВСУ уничтожили российский "Орлан".

Напомним

10 апреля Олег Синегубов сообщил, что оснований для массовой эвакуации жителей Харькова на сегодняшний день нет, защитники крепко держат оборону города.