У Харкові окупанти розкидали міни сповільненої дії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Вночі російські окупанти дистанційно закинули на територію Харкова міни сповільненої дії, які мають таймер і можуть вибухнути будь-якої миті. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Суспільне Харків".
Цитата
"Ми зафіксували активне використання окупантами мін відкладеної дії. Вони не спрацьовують одразу, лише тоді, коли їх зачепить людина чи спрацює інший фактор руху. Тому ще більш небезпечні. Просимо громадян бути вкрай обережними, не підходити до об’єктів, триматися подалі та за можливості сховатися в укриття. Не намагайтеся самотужки ліквідувати вибухові предмети, одразу телефонуйте 101", — зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Деталі
Проспект Олександрівський у Харкові перекрили між бульваром Богдана Хмельницького та вулицею Пожарського. Приблизно о 1:00 окупанти дистанційно закинули туди міни сповільненої дії. Боєприпаси на таймері і можуть вибухнути будь-якої миті.
Рятувальники та поліція очепили квартал і намагаються змусити людей не виходити на вулицю, щоб убезпечити територію та почати розмінування.
Як зазначили, снаряди вибухають хаотично, проте люди все одно намагаються вийти на вулицю. Міни розкидано у дворах житлових двоповерхівок на самому проспекті Олександрівський.
Нагадаємо
За добу російські окупанти завдали приблизно 66 ударів по Харківській області. Загинуло 11 людей, серед них семирічна дитина.