У руководителя фирмы требовали взятку за газификацию многоэтажки
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Правоохранители разоблачили схему по незаконному согласованию технических условий газификации для многоквартирных жилых домов Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.
"По предварительной информации, сотрудники частного общества, ссылаясь на сотрудничество с региональной газовой компанией, требовали и получили от руководителя одной из коммерческих организаций неправомерную выгоду в размере 8200 долларов США за согласование технических условий газификации многоквартирного жилого дома. Указанную сумму фигуранты должны были передать должностным лицам "Киевоблгаза", - говорится в сообщении.
Мужчин задержали при получении неправомерной выгоды.
Во время обыска правоохранители изъяли у мошенников более 1 миллиона гривен. Также нашли черновики с указанием денежных сумм и названиями объектов, которые планировали подключить к газоснабжению.
Решается вопрос об объявлении подозрения согласно ч. 4 ст. 368 (пособничество в подкупе должностного лица юридического лица частного права) УКУ.
Как сообщал УНН, в горячем задержали посредников с деньгами для подкупа чиновников "Военторгсервиса".