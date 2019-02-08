У керівника фірми вимагали хабар за газифікацію багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Правоохоронці викрили схему з незаконного узгодження технічних умов газифікації для багатоквартирних житлових будинків на Київщині. Про це повідомляє прес-служба ДБР, передає УНН.
"За попередньою інформацією, працівники приватного товариства, посилаючись на співпрацю з регіональною газовою компанією, вимагали та отримали від керівника однієї з комерційних організацій неправомірну вигоду у розмірі 8 200 доларів США за погодження технічних умов газифікації багатоквартирного житлового будинку. Вказану суму фігуранти мали передати посадовцям "Київоблгазу", - йдеться у повідомленні.
Чоловіків затримали під час отримання неправомірної вигоди.
Під час обшуку правоохоронці вилучили у шахраїв понад 1 мільйон гривень. Також знайшли чернетки із вказанням грошових сум та назв об’єктів, які планували підключити до газопостачання.
Вирішується питання про оголошення підозри згідно ч. 4 ст. 368 (Пособництво у підкупі службової особи юридичної особи приватного права) ККУ.
Як повідомляв УНН, на гарячому затримано посередників з грошима для підкупу чиновників "Військторгсервісу".