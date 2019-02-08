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На гарячому затримано посередників з грошима для підкупу чиновників "Військторгсервісу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Військова прокуратура затримала посередників, які отримали 30 тис. дол. хабара для передачі службовим особам Міністерства оборони України та представникам концерну "Військторгсервіс". Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури, передає УНН.

"Військовою прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону України викрито та затримано 2 громадян України, які отримали 30 тисяч доларів США від підприємців для передачі службовим особам Міністерства оборони України та представникам Концерну "Військторгсервіс" за вчинення останніми дій з використанням службового становища. В даному випадку - за переукладення договорів оренди на 50 торгових місць по вул. Рожевій у м. Одеса, відмови від позовних заяв щодо звільнення підприємцями займаних торгових площ, а також подальше не перешкоджання у їх підприємницькій діяльності",- йдеться у повідомленні.

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Установлено, що 20 грудня, перебуваючи у Києві, під час особистої зустрічі з представниками підприємців, підозрюваний отримав частину хабара -1 тисячу доларів. А вже 7 лютого, після передачі йому та через посередника решти обумовленої суми - 29 тис. дол., обох підозрюваних затримали в порядку ст. 208 (затримання уповноваженою службовою особою - ред.) КПК України.

Слідчі дії, направлені на встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину, з числа посадових осіб Міністерства оборони України та Концерну "Військторгсервіс", тривають.

Затриманим готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Як повідомляв УНН, на хабарі спіймали керівника однієї з господарських структур Міноборони

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