На горячем задержали посредников с деньгами для подкупа чиновников "Военторгсервис"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Военная прокуратура задержала посредников, получили 30 тыс. долл. взятки для передачи должностным лицам Министерства обороны Украины и представителям концерна "Военторгсервис". Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры, передает УНН.
"Военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины разоблачили и задержали 2 граждан Украины, которые получили 30 тысяч долларов США от предпринимателей для передачи должностным лицам Министерства обороны Украины и представителям концерна "Военторгсервис" за совершение последним действий с использованием служебного положения. В данном случае - по перезаключения договоров аренды на 50 торговых мест по ул. Розовой в г. Одесса, отказа от исковых заявлений об увольнении предпринимателями занимаемых торговых площадей, а также дальнейшем не препятствование в их предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.
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Установлено, что 20 декабря, находясь в Киеве, во время личной встречи с представителями предпринимателей, подозреваемый получил часть взятки - 1000 долларов. А уже 7 февраля, после передачи ему и через посредника остальных оговоренной суммы - 29 тыс. долл. Оба подозреваемых задержаны в порядке ст. 208 (задержание уполномоченным должностным лицом - ред.) УПК Украины.
Следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению преступления, из числа должностных лиц Министерства обороны Украины и Концерна "Военторгсервис", продолжаются.
Задержанным готовится сообщение о подозрении в совершении преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал УНН, на взятке поймали руководителя одной из хозяйственных структур Минобороны.