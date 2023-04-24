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В Кении проповедник призывал голодать до смерти: эксгумированы уже 47 тел

В Кении проповедник призывал голодать до смерти: эксгумированы уже 47 тел

Киев • УНН

 • 542115 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Кенийская полиция эксгумировала тела 47 человек, которые считались последователями христианского культа и верили, что попадут на небеса, если убьют себя голодом, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

В пятницу полиция Кении вблизи прибрежного города Малинди в лесу Шакахола начала эксгумацию тел.

"Всего в лесу Шакахола погибло 47 человек", - сообщил детектив Чарльз Камау.

По словам Камау, эксгумация все еще продолжается.

В этом месяце полиция спасла 15 членов группы - прихожан Международной церкви "Добрая Весть", которым, по их словам, было приказано убить себя голодом. Четверо из них умерли до того, как их доставили в больницу, сообщает полиция.

Напомним

В настоящее время проповедник Пол Маккензи Нтенге, который призывал людей голодать до смерти, находится под стражей в ожидании суда.

Полиция арестовала Маккензи 15 апреля после того, как обнаружила тела четырех человек, по предположениям, умерших от голода. Местные СМИ, ссылаясь на источники в полиции, сообщили, что, на время пребывания под стражей Маккензи отказался есть и пить.

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