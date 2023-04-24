В Кении проповедник призывал голодать до смерти: эксгумированы уже 47 тел
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Кенийская полиция эксгумировала тела 47 человек, которые считались последователями христианского культа и верили, что попадут на небеса, если убьют себя голодом, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
В пятницу полиция Кении вблизи прибрежного города Малинди в лесу Шакахола начала эксгумацию тел.
"Всего в лесу Шакахола погибло 47 человек", - сообщил детектив Чарльз Камау.
По словам Камау, эксгумация все еще продолжается.
В этом месяце полиция спасла 15 членов группы - прихожан Международной церкви "Добрая Весть", которым, по их словам, было приказано убить себя голодом. Четверо из них умерли до того, как их доставили в больницу, сообщает полиция.
Напомним
В настоящее время проповедник Пол Маккензи Нтенге, который призывал людей голодать до смерти, находится под стражей в ожидании суда.
Полиция арестовала Маккензи 15 апреля после того, как обнаружила тела четырех человек, по предположениям, умерших от голода. Местные СМИ, ссылаясь на источники в полиции, сообщили, что, на время пребывания под стражей Маккензи отказался есть и пить.