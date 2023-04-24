У Кенії проповідник закликав голодувати до смерті: ексгумовано вже 47 тіл
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Кенійська поліція ексгумувала тіла 47 осіб, які вважалися послідовниками християнського культу і вірили, що потраплять на небеса, якщо вб'ють себе голодом, пише Reuters, передає УНН.
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У п'ятницю поліція Кенії поблизу прибережного міста Малінді у лісі Шакахола почала ексгумацію тіл.
"Загалом у лісі Шакахола загинуло 47 осіб", - повідомив детектив Чарльз Камау.
За словами Камау, ексгумація все ще триває.
Цього місяця поліція врятувала 15 членів групи - парафіян Міжнародної церкви "Добра Новина", яким, за їхніми словами, було наказано вбити себе голодом. Четверо з них померли до того, як їх доставили в лікарню, повідомляє поліція.
Нагадаємо
Наразі проповідник Пол Маккензі Нтенге, який закликав людей голодувати до смерті, перебуває під вартою в очікуванні суду.
Поліція заарештувала Маккензі 15 квітня після того, як виявила тіла чотирьох людей, за припущеннями, померлих від голоду. Місцеві ЗМІ, посилаючись на джерела в поліції, повідомили, що, на час перебування під вартою Маккензі відмовився їсти та пити.