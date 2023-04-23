Закликав голодувати до смерті: у Кенії поліція ексгумувала 21 тіло у ході розслідування справи проповідника
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Кенійська поліція ексгумувала 21 тіло поблизу прибережного міста Малінді, розслідуючи справу проповідника, який закликав своїх послідовників голодувати до смерті, про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
Серед ексгумованих були мертві діти. У поліції заявили, що мертвих тіл може бути більше, ніж знайдено.
Наразі проповідник Пол Маккензі Нтенге, який закликав людей голодувати до смерті, перебуває під вартою в очікуванні суду. Державна телерадіокомпанія KBC назвала його "лідером культу" і повідомила, що на цей час було виявлено 58 могил.
Маккензі заперечує свою провину. Раніше суд відмовив йому у звільненні під заставу, проте чоловік наполягає на тому, що закрив свою церкву у 2019 році.
За інформацією, він нібито казав своїм послідовникам морити себе голодом, щоб "зустріти Ісуса".
Кенійська газета The Standard повідомила, що патологоанатоми візьмуть зразки ДНК і проведуть аналізи, щоб визначити, чи померли жертви від голоду.
Доповнення
Поліція заарештувала Маккензі 15 квітня після того, як виявила тіла чотирьох людей, за припущеннями, які померли від голоду. За інформацією The Standard, проповідник нібито назвав три села, де відбувалось хрещення людей у ставках, а саме Назарет, Віфлеєм і Юдея, перш ніж закликати їх до посту.