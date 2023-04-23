Призывал голодать до смерти: в Кении полиция эксгумировала 21 тело в ходе расследования дела проповедника
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Кенийская полиция эксгумировала 21 тело вблизи прибрежного города Малинди, расследуя дело проповедника, который призывал своих последователей голодать до смерти, об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Среди эксгумированных были мертвые дети. В полиции заявили, что мертвых тел может быть больше, чем найдено.
В настоящее время проповедник Пол Маккензи Нтенге, который призывал людей голодать до смерти, находится под стражей в ожидании суда. Государственная телерадиокомпания KBC назвала его "лидером культа" и сообщила, что в настоящее время было обнаружено 58 могил.
Маккензи отрицает свою вину. Ранее суд отказал ему в освобождении под залог, однако мужчина настаивает на том, что закрыл свою церковь в 2019 году.
По информации, он якобы говорил своим последователям морить себя голодом, чтобы "встретить Иисуса".
Кенийская газета The Standard сообщила, что патологоанатомы возьмут образцы ДНК и проведут анализы, чтобы определить, умерли ли жертвы от голода.
Дополнение
Полиция арестовала Маккензи 15 апреля после того, как обнаружила тела четырех человек, по предположениям, умерших от голода. По информации The Standard, проповедник якобы назвал три деревни, где происходило крещение людей в прудах, а именно Назарет, Вифлеем и Иудея, прежде чем призвать их к посту.