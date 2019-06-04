В Карпатском регионе угроза значительного стока воды из-за ливней

"По данным Укргидрометцентра, в связи с ожидаемыми осадками в течение 4-5 июня на реках бассейнов Днестра (Ивано-Франковская область), Прута, Сирета ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-1,0 м, малых водотоках - на 0,5-1,5 м над уровнями 3 июня на 8:00, без негативных последствий. В местах прохождения сильных ливней формирование значительного местного и склонного стока", - указали в ведомстве.

Напомним, в Украине 4 июня ожидается ухудшение погодных условий - с грозами, градом и шквалами.