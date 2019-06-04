У Карпатському регіоні загроза значного стоку води через зливи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Через очікувані дощі протягом 4-5 червня на річках басейнів Днiстра, Прута, Сiрету очiкуються пiдйоми рiвнiв води. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, у зв'язку з очiкуваними опадами, протягом 4-5 червня, на річках басейнів Днiстра (Iвано-Франкiвська область), Прута, Сiрету очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,2-1,0 м, малих водотоках - на 0,5-1,5 м над рiвнями 3 червня на 8 годину, без негативних наслідків. В мiсцях проходження сильних злив формування значного мiсцевого та схилового стоку", - вказали у відомстві.
Нагадаємо, в Україні 4 червня очікується погіршення погодних умов - з грозами, градом та шквалами.