У Карпатському регіоні загроза значного стоку води через зливи

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Через очікувані дощі протягом 4-5 червня на річках басейнів Днiстра, Прута, Сiрету очiкуються пiдйоми рiвнiв води. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.

"За даними Укргідрометцентру, у зв'язку з очiкуваними опадами, протягом 4-5 червня, на річках басейнів Днiстра (Iвано-Франкiвська область), Прута, Сiрету очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,2-1,0 м, малих водотоках - на 0,5-1,5 м над рiвнями 3 червня на 8 годину, без негативних наслідків. В мiсцях проходження сильних злив формування значного мiсцевого та схилового стоку", - вказали у відомстві.

Нагадаємо, в Україні 4 червня очікується погіршення погодних умов - з грозами, градом та шквалами.

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