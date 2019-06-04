Українців попередили про грози та град
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. В Україні у вівторок, 4 червня, очікується погіршення погодних умов - з грозами, градом та шквалами. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
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"За даними Укргідрометцентру, 4 червня в більшості областей грози, вдень у центральних та південних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними синоптиків, в Україну йде похолодання.