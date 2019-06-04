Украинцев предупредили о грозах и граде
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. В Украине во вторник, 4 июня, ожидается ухудшение погодных условий - с грозами, градом и шквалами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
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"По данным Укргидрометцентра, 4 июня в большинстве областей грозы, днем в центральных и южных областях местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным синоптиков, в Украину идет похолодание.