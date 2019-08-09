В Карпатах заблудились туристки из Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Две туристки из Германии заблудились в Карпатах и нуждались в медицинской помощи. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Закарпатской области.
Так, 8 августа в 17:50 в оперативно-спасательную службу Закарпатья позвонили туристки из Германии и сообщили, что они заблудились в Карпатах.
В 19:30 спасатели нашли немок в районе долины Кукул.
Выяснилось, что потерпевшие имеют проблемы с самочувствием: старшей путешествующей, 1987 года рождения, пришлось давать противоаллергенные препараты. А Младшей, 1990 года рождения - успокаительные.
В службе сообщили, что после предоставления иностранкам доврачебной медицинской помощи их транспортировали в Ясинянскую больницу и передали под опеку медиков.
Напомним, в Карпатах заблудились четыре туриста из Днепра.