У Карпатах заблукали чотири туристи з Дніпра
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У горах Карпат у межах Львівської області заблукали чотири туристи з Дніпра. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС області, передає УНН.
Так, у середу о 16:20 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у місті Сколе, спускаючись з гори Лопата, заблукали 4 туристи з міста Дніпро. Одна туристка отримала травму лівої руки.
О 19:45 рятувальники знайшли заблукалих та доставили в Сколівську центральну районну лікарню.
Нагадаємо, на Закарпатті у горах травмувалася 6-річна дитина.
Раніше в горах Франківщини врятували дошкільня.