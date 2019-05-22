На Закарпатті у горах травмувалася 6-річна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. На Закарпатті у горах травмувалася 6-річна дитина. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МВС у Facebook.
Повідомляється, що вчора о 13:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що в районі гори Менчул Рахівського району під час проходження туристичним маршрутом разом із батьками травмувала спину та потребує допомоги 6-річна дитина.
Рятувальники відшукали туристів, надали дівчинці долікарську допомогу та транспортували її до м. Рахів.
Зазначається, що від подальшої госпіталізації батьки відмовились.
Нагадаємо, в горах Франківщини врятували дошкільня.