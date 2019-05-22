На Закарпатье в горах травмировлся 6-летний ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. На Закарпатье в горах травмировался 6-летний ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД в Facebook.
Сообщается, что вчера в 13:30 в Службу спасения поступило сообщение, что в районе горы Менчул Раховского района во время прохождения туристическим маршрутом вместе с родителями травмировал спину и нуждается в помощи 6-летний ребенок.
Спасатели нашли туристов, оказали девочке доврачебную помощь и транспортировали ее в г. Рахов.
Отмечается, что от дальнейшей госпитализации родители отказались.
Напомним, в горах Франковской спасли дошкольник.