В горах Франківщини врятували дошкільня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Рятувальники допомогли дитині, якій стало зле у горах Верховинського району. Про це повідомляє прес-центр ДСНС Івано-Франківської області, передає УНН.
Як повідомили рятувальники, 21 травня до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що під час перебування групи туристів з Харкова (3 чоловік, з них 1 дитина) в районі гори Бребенескул Верховинського району, стало погано дитині, 2014 р.н.
Для проведення аварійно-рятувальних робіт вирушили рятувальники Явірницького пошуково-рятувального відділення спеціальної пошуково-рятувальної частини Аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
Потерпілу дитину на ношах транспортували по схилі гори Бребенескул та передали рятувальникам Рахівського пошуково-рятувального відділення Управління ДСНС в Закарпатській області.
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