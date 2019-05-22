В горах Ивано-Франковской области спасли дошкольника
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Спасатели помогли ребенку, которому стало плохо в горах Верховинского района. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Ивано-Франковской области, передает УНН.
Как сообщили спасатели, 21 мая в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что во время пребывания группы туристов из Харькова (3 человека, из них 1 ребенок) в районе горы Бребенескул Верховинского района, стало плохо ребенку, 2014 г.р.
Для проведения аварийно-спасательных работ отправились спасатели Яворницкого поисково-спасательного отделения специальной поисково-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения.
Пострадавшего ребенка на носилках транспортировали по склону горы Бребенескул и передали спасателям Раховского поисково-спасательного отделения Управления ГСЧС в Закарпатской области.
Напомним, в Черниговской области всю ночь искали малыша, заблудившегося в поле.