На Чернігівщині всю ніч шукали малюка, який заблукав у полі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. У Чернігівській області в результаті нічних пошуків знайшли трирічного малюка, який заблукав у полі пшениці. Про це повідомила прес-служба Нацполіції, передає УНН.
Так, надвечір 20 травня до поліції надійшло повідомлення про зникнення у Срібнянському районі малолітнього хлопчика.
"Малюка залишили під наглядом дідуся, але коли той відійшов у справах на кілька хвилин, хлопчик зник. Спочатку родичі намагалися знайти онука самотужки, а потім звернулися по допомогу до поліції", - повідомили в поліції.
До пошуків підключилися поліцейські Срібнянського відділення та Прилуцького відділу поліції, співробітники ювенальної превенції, групи реагування патрульної поліції, дільничні офіцери, рятувальники. Також голова місцевої об’єднаної територіальної громади залучив до пошуків актив села.
"Спільними силами пошуковці обстежили всі навколишні господарства, колодязі, яри, посадки і лісосмуги. Розшукові заходи тривали майже всю ніч і вже після шостої ранку увінчалися успіхом. Малюка знайшли в пшеничному полі, з якого хлопчик не міг вийти. Він загубився, коли вирушив слідом за братом, який пішов зустрічати корову", - прокоментували в поліції.
Дитину передали лікарям, його життю і здоров’ю нічого не загрожує, однак медики наполягли на профілактичному огляді, зважаючи на досить низькі нічні температури.
Нагадаємо, на Запоріжжі розшукали малолітню дитину, яка зникла безвісти.