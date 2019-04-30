На Запоріжжі знайшли безвісти зниклого 3-річного хлопчика

28 квітня близько 2:00 до поліції звернулась жінка 1999 року народження, яка повідомила про зникнення її малолітнього сина.

"Правоохоронцями встановлено, що 27 квітня близько 15:00 жінка пішла з дому по вулиці Лінійній в Мелітополі у власних справах. Сина 2016 року народження вона залишила з братом 1984 року народження. Близько 20:00 жінка повернулась, але ні брата, ні дитини в будинку не було. Родича, який повинен був піклуватися про хлопчика, жінка знайшла неподалік від залізничного вокзалу. Чоловік знаходився в стані алкогольного сп’яніння та не міг пригадати, де загубив дитину", - розповіли правоохоронці.

На пошуки малолітнього скерували наряди патрульної поліції та співробітників ювенальної превенції. Поліцейські опитали матір та намагалися поспілкуватися з її братом, щоб отримати хоч якусь інформацію, яка допоможе знайти хлопчика. Усю ніч правоохоронці розшукували містом дитину та перевіряли можливі місця її перебування.

"Близько 7:00 малолітнього знайшли у приватному будинку на вулиці Лінійній. Правоохоронці встановили, що напередодні ввечері чоловік розпивав спиртні напої разом зі своїм знайомим, а потім пішов з гостей, залишивши дитину", - вказали у поліції.

Як зазначається, наразі хлопчика тимчасово поміщено до Мелітопольського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує. Подальшу його долю будуть визначати співробітники служби у справах дітей.

Правоохоронці вирішують питання щодо притягнення матері до адміністративної відповідальності за ознаками ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Нагадаємо, за місяць в Україні знайшли 780 зниклих дітей.