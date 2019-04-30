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В Запорожской области нашли без вести пропавшего 3-летнего мальчика

Киев  •  УНН

 • 19578 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Сотрудники ювенальной превенции разыскали малолетнего ребенка, пропавшего без вести в городе Мелитополь Запорожской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

28 апреля около 2:00 в полицию обратилась женщина 1999 года рождения, которая сообщила об исчезновении ее малолетнего сына.

"Правоохранительными органами установлено, что 27 апреля около 15:00 женщина ушла из дома по улице Линейной в Мелитополе по своим делам. Сына 2016 года рождения она оставила с братом 1984 года рождения. Около 20:00 женщина вернулась, но ни брата, ни ребенка дома не было. Родственника, который должен был заботиться о мальчике, женщина нашла недалеко от железнодорожного вокзала. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не мог вспомнить, где потерял ребенка", - рассказали правоохранители.

На поиски малолетнего направили наряды патрульной полиции и сотрудников ювенальной превенции. Полицейские опросили мать и пытались пообщаться с ее братом, чтобы получить хоть какую-то информацию, которая поможет найти мальчика. Всю ночь правоохранители разыскивали в городе ребенка и проверяли возможные места его пребывания.

"Около 7:00 малолетнего нашли в частном доме на улице Линейной. Правоохранители установили, что накануне вечером мужчина распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым, а потом ушел из гостей, оставив ребенка", - указали в полиции.

Как отмечается, в настоящее время мальчика временно поместили в Мелитопольский областной центр социально-психологической реабилитации детей. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Дальнейшую его судьбу определят сотрудники службы по делам детей.

Правоохранители решают вопрос о привлечении матери к административной ответственности по ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Напомним, за месяц в Украине нашли 780 пропавших детей.

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